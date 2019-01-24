﻿ Наперекор Трампу: Кремль назвал Мадуро законным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в Венесуэле являются "попыткой узурпации верховной власти". Его слова приводит ТАСС.

По мнению Пескова, эти события противоречат и нарушают основы и принципы международного права.

Кремль выразил обеспокоенность заявлениями о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Венесуэлы.

МИД России также заявил о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он обратился к "здравомыслящим венесуэльским политикам", которые выступают против Мадуро, с призывом "не становиться пешками в чужой шахматной игре".

"Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", — отметили в МИД.

Источник: Polit