﻿ Наперекор Трампу: Кремль назвал Мадуро законным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Наперекор Трампу: Кремль назвал Мадуро законным президентом Венесуэлы (14)

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В мире | 24 января 2019 года, 12:41

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в Венесуэле являются "попыткой узурпации верховной власти". Его слова приводит ТАСС.

По мнению Пескова, эти события противоречат и нарушают основы и принципы международного права.

Кремль выразил обеспокоенность заявлениями о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Венесуэлы.

МИД России также заявил о легитимности действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он обратился к "здравомыслящим венесуэльским политикам", которые выступают против Мадуро, с призывом "не становиться пешками в чужой шахматной игре".

"Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", — отметили в МИД.

Источник: Polit

Комментарии 14
Якобсон1 час назад
Мнение хуторского петуха никто не спрашивал )))))))
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Конь в пальто1 час назад
Хе, да кто бы сомневался? Произвели очередную революцию в очередной стране и поставили свою шавку "президентом". В мире таких презиков, коих назначает Пиндостан - море. Очень хочется Пиндостану получить венессуэльское богатсово : золото и нефть. Только идиотам это не ясно. Ну и подстилкам пиндосовским :)) Такова участь подстилочных стран.
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Якобсон1 час назад
Только с тобой хуторским никто дружить не хочет!!!Поэтому ты тут вьёшься!!!Хоть как-то скрасить своё хуторское одиночество!!Тебе даже бабы не дают)))))))))))))))))))))
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