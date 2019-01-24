﻿ В Нью-Йорке умер литовский режиссёр Йонас Мекас, Mixnews.lv

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В Нью-Йорке в возрасте 96 лет скончался литовский режиссер Йонас Мекас, сообщает литовское издание Delfi.

«Сегодня утром, дома в Нью-Йорке, в Бруклине, скончался Йонас Мекас. С ним были члены его семьи, — сообщил изданию бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас, — нет единицы измерения, чтобы определить величину Йонаса Мекаса. Очень жаль, что такой человек ушел в мир иной, но его мысли, дела, вдохновение, энтузиазм, работы, творчество остаются на все времена».

Мекаса часто называют крестным отцом киноавангарда, а его фильмография насчитывает более 60 картин. Он работал с такими нью-йоркскими знаменитостями, как Йоко Оно, Джон Леннон, Аллен Гинзберг и Энди Уорхол. Его творчество оказало влияние на несколько поколений кинематографистов, например, Джима Джармуша и Хармони Корина. Последний назвал Мекаса «настоящим героем андерграунда и радикалом первой степени».

Он снял такие картины, как «Воспоминания о поездке в Литву», «Дневники, заметки и наброски», «Двигаясь вперед, иногда я видел краткие проблески красоты», «Оружие деревьев», «Рождение нации», «Потери, потери, потери». Его последний фильм «Невошедшие кадры из жизни счастливого человека» вышел в 2012 году.

Источник: Афиша Daily