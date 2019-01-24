﻿ Google разъяснил свою позицию по статусу Крыма, Mixnews.lv

Google разъяснил свою позицию по статусу Крыма (2)

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В мире | 24 января 2019 года, 15:14

Официальный представитель Google разъяснил позицию компании по статусу Крыма, сообщил глава комитета российской Госдумы по информполитике Леонид Левин.

"При заходах с территории России Крым показывается как российская территория. Кроме этого, с нами связался официальный представитель компании Google... также официально подтвердил, что на территории РФ Крым на картах Google показывается как российская территория, а за рубежом он показывается как спорная территория", - отметил глава думского комитета.

24 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google после жалобы одного из депутатов на неверное отображение Крыма на картах американской компании. Левин подчеркнул, что «оперативное расследование эту информацию не подтвердило».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума. Киев не признает результаты голосования и называет эту территорию временно оккупированной. Президент России Владимир Путин в 2016-м назвал вопрос принадлежности Крыма закрытым.

После присоединения Крыма в Google пояснили, что при отображении границ следуют местному законодательству, в апреле 2014 года американская компания обновила свои карты и отнесла полуостров к России.

Источник: РИА Новости

Комментарии 2
Patriot9 минут назад
Krievu pasaule ir pazaudèjusi Brazìlijas atbalstu. Drìz Venecuèla brauks uz ASV lùgt piedosanu un palìdzìbu. Ari no Krimas Krievijai vajadzès izvàkties ar kaunu.
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Patriot12 минут назад
Visa pasaule uzskata Krimu par Ukrainas teritoriju. Krievijas okupanti vàcieties laukà no Krimas.
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