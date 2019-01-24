﻿ Названа "самая хорошая" страна в мире, Mixnews.lv

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Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который вошли 153 государства. Следом за Финляндией в пятерку «хороших стран» вошли Ирландия, Швеция, Германия и Дания.

Латвия в данном рейтинге расположилась на 21-й строчке.

По данным исследователей, Финляндия вносит более существенный вклад в развитие человечества, чем любая другая страна, и причиняет планете наименьший урон.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни назвал это «отличным признанием» усилий страны.

«Такие результаты стали итогом последовательной работы», – констатирует глава финского внешнеполитического ведомства.

Финляндия продемонстрировала лучшие показатели по количеству зарегистрированных патентов, свободе передвижения лиц, свободе прессы, экспорту журналов, кибербезопасности, количеству принятых беженцев, соблюдению природоохранных соглашений, открытой торговле, оттоку прямых иностранных инвестиций и продовольственной помощи.

Всего авторы рейтинга оценивают страны по 35 критериям, основанным на данных, представленных ООН, и другими международными организациями.

Источник: Новый мир