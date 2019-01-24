﻿ Меркель пошутила о планах после пенсии, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала лидеру Всемирного экономического форума в Давосе Клаусу Швабу «радоваться тому, что имеешь». Видеозапись размещена на сайте форума.

В конце дискуссии с Меркель Шваб заявил, что надеется на ее визиты на форум в будущем в качестве активной участницы, а не политика в отставке.

«Ну, сегодня я у вас, не так ли? Так что следует радоваться тому, что имеешь», — сказала в ответ канцлер Германии.

В октябре 2018 года Меркель рассказала, что не будет пытаться участвовать в выборах в 2021 году. Кроме того, она решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), в декабре ее заменила в данной должности генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Источник: РБК

Фото: Pixabay.com