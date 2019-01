﻿ Нас хочет каждый! Кличко-младший рассказал о "сексуальности" Украины, Mixnews.lv

В мире |

Брат мэра Киева Виталия Кличко — боксер Владимир Кличко выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спортсмен рассказал инвесторам о "сексуальной" привлекательности Украины.

"We are sexy and everybody wants us", - сказал Кличко. (Мы сексуальны, и все нас хотят. — Прим. ред.)

Заявление Кличко прозвучало на 53-й минуте его выступления в Украинском доме в Давосе, где собрались участники панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций в Украину и Киев.

Источник: L!FE

Фото: wikimedia.org