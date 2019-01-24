﻿ Нас хочет каждый! Кличко-младший рассказал о "сексуальности" Украины, Mixnews.lv

Нас хочет каждый! Кличко-младший рассказал о "сексуальности" Украины (6)
В мире | 24 января 2019 года, 19:44
Брат мэра Киева Виталия Кличко — боксер Владимир Кличко выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спортсмен рассказал инвесторам о "сексуальной" привлекательности Украины.
"We are sexy and everybody wants us", - сказал Кличко. (Мы сексуальны, и все нас хотят. — Прим. ред.)
Заявление Кличко прозвучало на 53-й минуте его выступления в Украинском доме в Давосе, где собрались участники панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций в Украину и Киев.
Источник: L!FE
Фото: wikimedia.org
"Мэр Киева Виталий Кличко, который также участвовал в панельной дискуссии" Вышел на панель что - ли???