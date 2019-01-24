﻿ Нас хочет каждый! Кличко-младший рассказал о "сексуальности" Украины, Mixnews.lv

Нас хочет каждый! Кличко-младший рассказал о "сексуальности" Украины (6)

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В мире | 24 января 2019 года, 19:44

Брат мэра Киева Виталия Кличко — боксер Владимир Кличко выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спортсмен рассказал инвесторам о "сексуальной" привлекательности Украины.

"We are sexy and everybody wants us", - сказал Кличко. (Мы сексуальны, и все нас хотят. — Прим. ред.)

Заявление Кличко прозвучало на 53-й минуте его выступления в Украинском доме в Давосе, где собрались участники панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций в Украину и Киев.

Источник: L!FE

Фото: wikimedia.org

Комментарии 6
ёклмн2 часа назад
Ухахатываюсь!!!:)))... Во плющит майдаунов...Да и уж:)))
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Я вас хочу2 часа назад
Ещё один "насын спешиал". Все знают, что ваших хуто-хуто-хуторянок/девчёночек-смуглянок пялят во всех странах. А вот лично вас я не за что не хочу :-).
"Мэр Киева Виталий Кличко, который также участвовал в панельной дискуссии" Вышел на панель что - ли???
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Читатель2 часа назад
Ещё один "насын спешиал". а все знают, что ваших катеринок пялят во всех странах. А вот лично вас я не за что не хочу :-)
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