﻿ Россия - лидер по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, Mixnews.lv

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В 2018 году больше всего жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на власти своей страны подали россияне, следует из отчета суда. Число обращений россиян выросло в полтора раза.

Россия также лидер по числу проигранных властями дел.

Всего за прошедший год граждане России направили в ЕСПЧ более 12 тыс. обращений. Из них 11 тыс. 750 обращений сейчас находятся на том или ином этапе судопроизводства. Примерно половина из исков — 5,2 тыс. обращений — коммуницированы (это значит, что о жалобе проинформированы российские власти).

На втором месте по числу ожидающих рассмотрения в ЕСПЧ дел — Румыния (8,5 тыс. обращений, или 15,1%), на третьем — Украина (7,2 тыс. жалоб, или 12,9%). Эти три страны — Россия, Румыния и Украина — направили в 2018 году почти половину всех жалоб (48,9%). Значительная доля жалоб также пришлась на Турцию (7,1 тыс., или 12,6%) и Италию (4 тыс., или 7,2%).

Всего на рассмотрении ЕСПЧ в 2018 году были 56,35 тыс. дел (годом ранее — 56,2 тыс.).

Источник: РБК

Фото: pixabay.com