﻿ Россия - лидер по числу жалоб в Европейский суд по правам человека, Mixnews.lv

Россия - лидер по числу жалоб в Европейский суд по правам человека (2)

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В мире | 24 января 2019 года, 20:03

В 2018 году больше всего жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на власти своей страны подали россияне, следует из отчета суда. Число обращений россиян выросло в полтора раза.

Россия также лидер по числу проигранных властями дел.

Всего за прошедший год граждане России направили в ЕСПЧ более 12 тыс. обращений. Из них 11 тыс. 750 обращений сейчас находятся на том или ином этапе судопроизводства. Примерно половина из исков — 5,2 тыс. обращений — коммуницированы (это значит, что о жалобе проинформированы российские власти).

На втором месте по числу ожидающих рассмотрения в ЕСПЧ дел — Румыния (8,5 тыс. обращений, или 15,1%), на третьем — Украина (7,2 тыс. жалоб, или 12,9%). Эти три страны — Россия, Румыния и Украина — направили в 2018 году почти половину всех жалоб (48,9%). Значительная доля жалоб также пришлась на Турцию (7,1 тыс., или 12,6%) и Италию (4 тыс., или 7,2%).

Всего на рассмотрении ЕСПЧ в 2018 году были 56,35 тыс. дел (годом ранее — 56,2 тыс.).

Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Не верю !53 минуты назад
Это фейк .который выдает желаемое за действительное!А ты *тетушка* Чарли,как сексменьшенство , не распыляй так усердно свою голубизну,а то почернеешь -переноси свои *трудности * стойко ,твои проблемы -кем стать и как спать- тьфу на фоне действительных трудностей для людей,которым надо кормить еще и вас ,озабоченных.
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Charly2 часа назад
Неудивительно, учитывая, какие массовые нарушения прав человека устраивает преступный режим в РФ. Людей преследуют из-за их политич. взглядов, ориентации, поддерживать либеральные ценности там стало вообще чревато крупными неприятностями. Правоохранители срывают лгбт- и оппозиционные мероприятия, угрожают уголовной ответственностью их участникам. А уж про убийства ЛГБТ в Чечне и говорить нечего, причем представителям СМИ, которые хотят осветить эту проблему, угрожают расправой - значит, режиму в самом деле есть что скрывать. Могут арестовать просто за выход на митинг или даже за за критику власти в соцсети. Хорошо все-таки, что мы живем в ЕС, и если бы не это, у нас тоже бы устраивали облавы на ЛГБТ, как на юге РФ. В общем, темные времена там наступили. Режим, который делит свой народ на сорта и классы и объявляет немалую часть общества недочеловеками, не может считаться легитимным.
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