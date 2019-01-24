﻿ Пережившая Холокост бабушка стала солисткой дэт-метал группы, Mixnews.lv

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97-летняя журналистка Инге Гинзберг стала вокалисткой дэт-метал группы Inge & the TritoneKings. Об этом сообщает The Independent.

Инге, пережившая Холокост, начала выступать с группой около пяти лет назад, в 2016 году они появились на шоу талантов в Швейцарии. Женщина приехала в Швейцарию в статусе беженки в 1942 году, а позже присматривала за виллой, на которой жили сотрудники секретной службы.

«Важно быть активным, окружать себя молодыми людьми и продолжать делать вещи, которых вы никогда не делали раньше», — заявила Гинзберг во время выступления на шоу.

Источник: Газета.ru

Фото: ManhattanCamerata/YouTube.com