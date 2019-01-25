﻿ Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал рассмотреть "амнистию" Мадуро, Mixnews.lv

Лидер оппозиции Венесуэлы пообещал рассмотреть "амнистию" Мадуро (2)
В мире | 25 января 2019 года, 07:33
Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо заявил, что рассмотрит «амнистию» действующего президента страны Николаса Мадуро и его ближайшего окружения, если они встанут на сторону конституции и восстановления порядка. Данное заявление Гуайдо сделал в интервью Univision.
Он подчеркнул, что вопрос «амнистии» стоит на «повестке дня».
«Это гарантии для тех, кто готов встать на сторону Конституции для восстановления порядка», — сказал Гуайдо.
Ранее в МИД Венесуэлы заявляли, что Гуайдо и США хотят «запустить руку в венесуэльские богатства».
Источник: Газета.ру
"Золотые горы" коммуняк везде превращаются в бесстыдную нищету. Им нигде не удалось создать даже дееспособную экономику. Под лозунг "догнать и перегнать" загоняют свой народ в настоящий дефицит, при этом сами диктаторы живут в роскоши. Коммуняки делают свою страну тоталитарнным, беспомощным с бюрократической системой эксплуатации труда. Поэтому-то режим коммуняк так быстро уходит со сцены, хотя и существует еще в отдельных странах с кровавой диктатурой и обнищанием народа.
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Domàju, ka drìz Maduro muks uz Krieviju, bet jaunais Venecuèlas prezidents brauks uz ASV atjaunot draudzìgàs starpvalstu attiecìbas un lùgt ekonomisko palìdzìbu.
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