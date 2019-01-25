﻿ Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света, Mixnews.lv

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Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи. Об этом говорится в сообщении «Бюллетеня».

Решение оставить часы без изменений обусловлено «расширением использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире, усиления риска от [ядерных, климатических] других угроз и оставления будущего цивилизация в чрезвычайной опасности», объясняют ученые.

В беседе с изданием The Washington Post президент «Бюллетеня» Рэйчел Бронсон пояснила, что, по мнению ученых, удерживать стрелку часов в таком положении в это «пугающее время» было уместно, потому что «время соответствовало сообщению, которое мы посылали». Она сказала, что ученые особенно обеспокоены тем, что «отношения США и России близки к рекордно низкому уровню», «механизмы контроля над вооружениями ухудшается», а выбросы углекислого газа увеличиваются.

Она особо подчеркнула, что «преднамеренный подрыв информационных механизмов в политических целях, которое мы рассматриваем как множитель угрозы, осложняет все, что мы делаем», приводит издание ее слова.

Бронсон подчеркнула, что установленное на часах время — две минуты до полуночи — является самым опасным с 1953 года, когда Соединенные Штаты и Советский Союз начали испытания водородных бомб.

Несмотря на то что время на часах осталось неизменным, некоторые обстоятельства, по словам Бронсон, за последний год все же изменились. По ее словам, ученые были воодушевлены тем, что риторика вокруг Корейского полуострова успокоилась, но, что касается некоторых других опасностей, ученые не увидели «качественной» разницы, которая бы оправдывала смену положения стрелки часов.

Стрелка часов судного дня была установлена в двух минутах от ядерной катастрофы год назад. Тогда ее передвинули ближе к концу света на 30 секунд. Этому способствовало обострение отношений между США и КНДР.

«Часы судного дня» — проект американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», основанный в 1945 году учеными, инженерами и другими специалистами, работавшими над созданием ядерной бомбы в США. Часы символизируют напряженность международной обстановки и приближения ядерной катастрофы. Изначально на часах было выставлено время 23:53. Решение о переводе стрелок в ту или иную сторону принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов.

Источник: РБК