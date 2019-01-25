﻿ Число жертв на трубопроводе в Мексике достигло 100 человек, Mixnews.lv

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Количество погибших в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго выросло до 100 человек, пишет Cadena Digital de Noticias. В четверг на сайте мексиканского Института социального страхования появилось сообщение о смерти четырех пострадавших.

"Этим пациентам оказывали помощь в специализированной клинике в Ломас-Вердес в штате Мехико", - говорится в заявлении Института, которое приводит ТАСС. В больницах пока остаются еще 11 пострадавших.

Напомним, взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки в трубопровод вечером 18 января, когда там находилось множество людей. По предварительным данным, местные жители пришли к трубопроводу с ведрами и канистрами, чтобы похитить топливо, лившееся из пробоины, сделанной в результате незаконной врезки. В краже горючего участвовали целыми семьями. Прежде чем раздался взрыв, на месте наблюдалась почти праздничная атмосфера.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва и пожара 21 человек погиб на месте, остальные получили ожоги. На кадрах с места трагедии видны в панике бегущие люди, объятые пламенем.

По данным концерна Pemex, в 2018 году каждые 30 минут осуществлялась попытка незаконной откачки бензина. В том же году в Мексике было обнаружено свыше 12,5 тысячи нелегальных врезок в трубопроводы государственной нефтегазовой компании Pemex. Это на 45% больше, чем за тот же период 2017 года. Потери Pemex из-за хищений топлива и нефти превышают 60 млрд песо (более 3 млрд долларов) в год.

Взрыв в Идальго стал самым серьезным за последние годы инцидентом, связанным с действиями топливных воров.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вступивший в должность в минувшем декабре, развернул жесткую борьбу с кражами горючего. В результате возросла зависимость от поставок топлива танкерами, по всей стране возникли длинные очереди на АЗС.

В некоторых штатах Мексики и в столице автозаправки не работают две недели, так как власти закрыли несколько ключевых трубопроводов во избежание кражи топлива. Мексиканские водители в отчаянии. Члены семей сменяют друг друга в длинных очередях на заправках. В условиях дефицита некоторые просто перестали пользоваться автомобилями.

Между тем мексиканские власти 19 января заявили, что случившееся в Идальго не повлияет на реализацию их стратегии по борьбе с хищениями топлива.

Источник: NEWSru.com