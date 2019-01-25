﻿ Платья Катрин Денев продали на аукционе почти за €1 млн, Mixnews.lv

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Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном, в четверг распродали на аукционе в Париже почти за €1 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie`s.

В коллекции, выставленной на торги, представили свыше 300 лотов. Среди них были вечерние и повседневные наряды актрисы. На «живых» торгах с молотка ушли почти 130 ансамблей. Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером, в котором Денев познакомилась с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком в 1969 году. Платье продали за €42,5 тыс., что в 10 раз выше стартовой цены.

Сшитое из черного муслина и страусиных перьев вечернее платье удалось продать за €19 тыс. В этом наряде звезда кинематографа принимала участие на 65-й церемонии вручения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе в 1993 году.

Красно-фиолетовый костюм, в котором актриса была на вручении премии «Золотой глобус» в 1993 году, когда фильм «Индокитай» с ее участием одержал победу в номинации «Лучший иностранный фильм», ушел с молотка за €3 тыс. Комплект, состоящий из черно-красного пальто с велюровыми брюками, был продан почти за €12 тыс.

Помимо аукциона, проходящего в Париже, до 30 января на сайте Christie`s проводятся онлайн-торги.

Актриса рассказала в интервью газете Le Figaro, что решила расстаться с нарядами из-за невозможности обеспечить правильное хранение костюмов.

Вспоминая Ива Сен-Лорана, Денев заявила, что помнит модельера, как чувствительного, озорного и любящего человека, а его наряды были всегда совершенны.

Знакомство Катрин Денев с Ивом Сен-Лораном состоялось в 1965 году, когда актрисе было 22 года. Тогда Денев по совету мужа и фотографа Дэвида Бэйла обратилась к кутюрье за платьем для приема у королевы Великобритании Елизаветы II. Тогда Ив Сен Лоран создал для Денев платье из белого шелка с красной вставкой на груди.

Источник: РБК