﻿ Еврокомиссия призывает Литву решить вопрос туалетов, Mixnews.lv

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Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву в течение двух месяцев исправить положение и упразднить уличные туалеты в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек. В них должны оборудовать современные канализационные системы.

Представительство ЕК в Литве отмечает, что ЕК начала второй этап рассмотрения этого нарушения.

EK в феврале 2017 года начала процедуру против Литвы, связанную с тем, что не выполнено требование - слишком большая часть жителей Литвы до сих пор пользуется уличными туалетами. Если это нарушение не устранят, Европейский суд может назначить Литве миллионный штраф.

Согласно подсчетам, для осуществления директивы требуется около 100 млн. евро. Парламент Литвы в декабре 2018 года принял поправки к закону о питьевой воде и канализационных системах, в соответствии с новыми поправками жители небольших городов должны подключиться к центральной системе.

В 2018 году в Литве было 75 населенных пунктов, в которых проживало больше 2000 жителей, в этом году их останется 66. В соответствии с требованиями ЕК, в населенных пунктах, где проживает от 2000 человек, должна действовать централизованная система водопровода и канализации, а государство должно гарантировать такую возможность 100% жителям. Однако Литва это требование не выполнила.

Источник: Delfi.lt

Фото: Pixabay.com