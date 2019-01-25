﻿ Феминистки негодуют: премию "Оскар" обвинили в сексизме, Mixnews.lv

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Основательница портала Women and Hollywood Мелисса Сильверстейн раскритиковала членов Американской киноакадемии за то, что в числе номинантов на "Оскар" в категории "Лучший режиссёр" отсутствуют женщины.

По мнению Сильверстейн, в этом году было достаточно много претендентов из числа женщин, которые могли бы побороться за "Оскар", например Дебра Граник ("Не оставляй следов") или Хлоя Чжао ("Наездник"). Однако, как правило, подобные работы остаются незамеченными.

"Женщинам, которые снимают малобюджетные камерные фильмы, всегда приходится сложно. Здесь речь идёт не о качестве работы, а о деньгах, необходимых для запуска кампании по продвижению", — говорит она.

За 91 год существования премии киноакадемии в категории "Лучший режиссёр" были номинированы на "Оскар" всего лишь пять женщин. Выиграть статуэтку удалось только Кэтрин Бигелоу в 2009 году.

Церемония вручения Оскара пройдёт 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Источник: L!FE