﻿ Певец Крис Браун подал в суд на жертву недоказанного изнасилования, Mixnews.lv

Певец Крис Браун подал в суд на жертву недоказанного изнасилования
В мире | 25 января 2019 года, 15:11
Американский рэпер Крис Браун подал иск в суд против девушки, которая обвинила его в групповом изнасиловании. Об этом сообщает CNN.
По словам адвоката певца, показания, которые дала девушка, были оспорены, в результате чего не осталось оснований для уголовного преследования.
Напомним, Крис Браун был арестован в Париже по подозрению в изнасиловании. Позднее он был отпущен на свободу.
Источник: L!FE
Фото: commons.wikimedia.org