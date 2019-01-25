﻿ Певец Крис Браун подал в суд на жертву недоказанного изнасилования, Mixnews.lv

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Певец Крис Браун подал в суд на жертву недоказанного изнасилования

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В мире | 25 января 2019 года, 15:11

Американский рэпер Крис Браун подал иск в суд против девушки, которая обвинила его в групповом изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката певца, показания, которые дала девушка, были оспорены, в результате чего не осталось оснований для уголовного преследования.

Напомним, Крис Браун был арестован в Париже по подозрению в изнасиловании. Позднее он был отпущен на свободу.

Источник: L!FE

Фото: commons.wikimedia.org

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