﻿ Бывшего советника Трампа задержали по "российскому делу", Mixnews.lv

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Бывшему советнику Дональда Трампа Роджеру Стоуну предъявили обвинения в США по делу о российском вмешательстве в президентские выборы. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, он уже несколько месяцев расследовал деятельность Стоуна, когда тот работал на кампанию Трампа, пишет Русская служба BBC.

Стоуна обвиняют в даче ложных показаний по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Бывшего политконсультанта Трампа задержали во Флориде. В ближайшее время он должен предстать перед судом города Форт-Лодердейл (окрестности Майами).

Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Стоуна в даче ложных свидетельских показаний, насчитав пять таких эпизодов, а также в препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Всего политконсультанту предъявили обвинения по семи пунктам.

По версии обвинения, Стоун солгал на слушаниях в конгрессе о частоте своих контактов и темах разговоров с Wikileaks и основателем организации Джулианом Ассанжем. Ранее в ноябре 2018 года американские СМИ сообщали, что команда спецпрокурора Мюллера интересуется связями Стоуна и Wikileaks, в частности, один из вопросов команды Мюллера президенту Трампу касался этой темы.