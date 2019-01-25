﻿ Елизавета II дала совет по Brexit, Mixnews.lv

Елизавета II дала совет по Brexit (2)
В мире | 25 января 2019 года, 15:22
Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан уважать разные мнения и искать «точки соприкосновения» при обсуждении вопроса о Brexit, сообщает CNN.
«Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, такие как хорошее общение друг с другом и уважение к различным точкам зрения, объединение усилий в поисках общих позиций…», — сказала Елизавета II.
Отмечается, что вмешательство королевы было весьма необычным, поскольку на протяжении почти семи десятилетий пребывания на престоле она оставалась аполитичной. Все это происходит на фоне дебатов о Brexit и необходимости Британии в скором времени покинуть ЕС.
Источник: Газета.ru
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Pàrliecinàts, ka vienosanàs starp ES un Lielbritàniju tiks panàkta un ekonomiskà un politiskà sadarbìba turpinàsies. Mès esam draugi un sabiedrotie, un arì turpmàk tàdi gribam palikt.
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