﻿ Елизавета II дала совет по Brexit, Mixnews.lv

Елизавета II дала совет по Brexit (2)

фото

В мире | 25 января 2019 года, 15:22

Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан уважать разные мнения и искать «точки соприкосновения» при обсуждении вопроса о Brexit, сообщает CNN.

«Поскольку мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, такие как хорошее общение друг с другом и уважение к различным точкам зрения, объединение усилий в поисках общих позиций…», — сказала Елизавета II.

Отмечается, что вмешательство королевы было весьма необычным, поскольку на протяжении почти семи десятилетий пребывания на престоле она оставалась аполитичной. Все это происходит на фоне дебатов о Brexit и необходимости Британии в скором времени покинуть ЕС.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Miss Ann Thrope2 часа назад
80 летняя старуха советы давать решила... проснулась. Зачем вообще нужна королевская семья в 21 веке?
2
Ответить
Patriot2 часа назад
Pàrliecinàts, ka vienosanàs starp ES un Lielbritàniju tiks panàkta un ekonomiskà un politiskà sadarbìba turpinàsies. Mès esam draugi un sabiedrotie, un arì turpmàk tàdi gribam palikt.
4
Ответить