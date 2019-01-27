﻿ В Швейцарии хотят предоставить обезьянам права человека, Mixnews.lv

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Швейцарский кантон Базель-Штадт собирается проголосовать за то, чтобы предоставить фундаментальные права на жизнь человекообразным обезьянам, сообщает The Local.

Отмечается, что предложение о референдуме было выдвинуто швейцарским аналитическим центром по защите прав животных.

Целью этой инициативы является обеспечение основных прав на жизнь, а также на психическую и физическую неприкосновенность человекообразных обезьян — группы, в которую входят такие животные, как шимпанзе, орангутанги и бонобо.

Аналитический центр заявил, что его предложение может предотвратить гибель сотен обезьян в Базеле, где базируется мощная швейцарская фармацевтическая промышленность.

По данным издания, аналитический центр начал свою деятельность в этом направлении еще в 2016 году, заявив, что человекообразные обезьяны очень умны, могут строить планы и запоминать события, а также способны страдать и испытывать сочувствие. На данный момент центр собирает подписи, необходимые для проведения референдума.

Источник: 24 Мир