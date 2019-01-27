﻿ В Швейцарии хотят предоставить обезьянам права человека, Mixnews.lv

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В Швейцарии хотят предоставить обезьянам права человека (21)

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В мире | 27 января 2019 года, 11:44

Швейцарский кантон Базель-Штадт собирается проголосовать за то, чтобы предоставить фундаментальные права на жизнь человекообразным обезьянам, сообщает The Local.

Отмечается, что предложение о референдуме было выдвинуто швейцарским аналитическим центром по защите прав животных.

Целью этой инициативы является обеспечение основных прав на жизнь, а также на психическую и физическую неприкосновенность человекообразных обезьян — группы, в которую входят такие животные, как шимпанзе, орангутанги и бонобо.

Аналитический центр заявил, что его предложение может предотвратить гибель сотен обезьян в Базеле, где базируется мощная швейцарская фармацевтическая промышленность.

По данным издания, аналитический центр начал свою деятельность в этом направлении еще в 2016 году, заявив, что человекообразные обезьяны очень умны, могут строить планы и запоминать события, а также способны страдать и испытывать сочувствие. На данный момент центр собирает подписи, необходимые для проведения референдума.

Источник: 24 Мир

Комментарии 21
Патриот4 часа назад
Требую чтобы латышам предоставили права человека!!!!!!!!!! Их интеллект правда немного не дотягивает до обезьян но надеюсь после хороших дрессировок сравнятся.
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Патриот 3 часа назад
Посмотри на чмошное правительство за которое проголосовали вы латыши. Позорище! Чем вы отличаетесь от обезьяны?! Они хоть умом и сообразительностью отличаются а вы полный ноль, ни мозгов ни разума. Потому об вас и вытирают все ноги!
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yes4 часа назад
Анжела, себя пожалей, по уровню жизни Россия на 24 месте, Лапти на 55
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