﻿ Шатдаун парализовал один из аэропортов Нью-Йорка, Mixnews.lv

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В американском городе Нью-Йорк работа аэропорта Ла-Гуардия была парализована из-за приостановки работы правительства США. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, авиарейсы отправленные в аэропорт Ла-Гуардия могут быть отложены на сутки.

Как отмечается, проблемы связаны с тем, что федеральное управление гражданской авиации США увеличило отпуск по болезни на авиадиспетчерском пункте Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поставил ультиматум по шатдауну.