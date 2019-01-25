﻿ Шатдаун парализовал один из аэропортов Нью-Йорка, Mixnews.lv

Шатдаун парализовал один из аэропортов Нью-Йорка (1)
В мире | 25 января 2019 года, 20:11
В американском городе Нью-Йорк работа аэропорта Ла-Гуардия была парализована из-за приостановки работы правительства США. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, авиарейсы отправленные в аэропорт Ла-Гуардия могут быть отложены на сутки.
Как отмечается, проблемы связаны с тем, что федеральное управление гражданской авиации США увеличило отпуск по болезни на авиадиспетчерском пункте Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поставил ультиматум по шатдауну.
Источник: Газета.ru
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