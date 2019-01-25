﻿ Кличко рассмешил всех своим произношением в Давосе, Mixnews.lv

Кличко рассмешил всех своим произношением в Давосе (1)

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В мире | 25 января 2019 года, 18:20

Мэр Киева Виталий Кличко рассмешил публику на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе своим произношением. Видео опубликовало издание "Буквы" у себя в инстаграме.

На кадрах видно, что он пытается выговорить слово "digitalization", но у него это не получается даже после многократных попыток.

"Классика жанра", — говорится в пояснении к опубликованному посту.

Ранее сообщалось, что Кличко на ВЭФ заманивал инвесторов сексуальной привлекательностью.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Сейчас вся Украина на таких долбоебах держится.
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