﻿ Сделка временная: Трамп заявил о прекращении шатдауна на три недели, Mixnews.lv

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь соглашения с конгрессом для восстановления работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эта сделка временная и рассчитана на "три недели". "Скоро я подпишу закон, который на три недели откроет наше правительство, до 15 февраля", - отметил Трамп.

Он также добавил, что надеется на то, что демократы и республиканцы смогут договорится о мерах по безопасности границы США.

