﻿ Сделка временная: Трамп заявил о прекращении шатдауна на три недели, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь соглашения с конгрессом для восстановления работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эта сделка временная и рассчитана на "три недели". "Скоро я подпишу закон, который на три недели откроет наше правительство, до 15 февраля", - отметил Трамп.

Он также добавил, что надеется на то, что демократы и республиканцы смогут договорится о мерах по безопасности границы США.

JUST IN: President Trump: “I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government… In a short while, I will sign a bill to open our government for three weeks until February 15th.” https://t.co/2Bb16Qcjso pic.twitter.com/jfPtTACN2w — CNN International (@cnni) January 25, 2019

Самый протяженный в истории США шатдаун продолжается уже 34 дня. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.