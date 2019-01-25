﻿ Сделка временная: Трамп заявил о прекращении шатдауна на три недели, Mixnews.lv

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Сделка временная: Трамп заявил о прекращении шатдауна на три недели

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В мире | 25 января 2019 года, 22:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь соглашения с конгрессом для восстановления работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, эта сделка временная и рассчитана на "три недели". "Скоро я подпишу закон, который на три недели откроет наше правительство, до 15 февраля", - отметил Трамп.

Он также добавил, что надеется на то, что демократы и республиканцы смогут договорится о мерах по безопасности границы США.

Самый протяженный в истории США шатдаун продолжается уже 34 дня. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.

Источник: Газета.ru
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