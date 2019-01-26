﻿ Умер автор музыки к "Шербурским зонтикам" Мишель Легран, Mixnews.lv

Умер автор музыки к "Шербурским зонтикам" Мишель Легран (2)
В мире | 26 января 2019 года, 09:46
Французский композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни в ночь на 26 января. Об этом сообщает издание Le Monde, ссылаясь на пресс-секретаря музыканта.
Легран является единственным композитором, который завоевал три "Оскара" и пять премий "Грэмми" в номинации "Лучшая музыка". Его коллекция насчитывает более 100 альбомов. Одним из самых известных произведений композитора стал мюзикл "Шербурские зонтики".
Источник: L!FE
Вспоминай меня.
Пролетят столетья
Вроде птичьих стай.
Пролетят столетья,
Вспоминай меня.
Где бы ни был ты,
Я тебя жду.
Целой жизни мало,
Чтобы ждать тебя.
Моя жизнь пропала,
Если нет тебя.
Ты в краю далёком
Не забудь меня.
Где бы ни был ты,
Я тебя жду.
Легче ждать столетья,
Чем четыре дня.
Вдруг в минуты эти
Ты забыл меня.
Ты в краю далёком
Вспоминай меня.
Улетаешь, милый,
Вспоминай меня.
Пусть идут столетья,
Вспоминай меня.
Я зимой и летом
Буду ждать тебя.
Где бы ни был ты,
Я тебя жду.
Целой жизни мало,
Чтобы ждать тебя.
Моя жизнь пропала,
Если нет тебя.
Ты в краю далёком
Вспоминай меня.
Я люблю тебя
Жду тебя,
Жду тебя
Я тебя люблю