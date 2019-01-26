﻿ Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек, Mixnews.lv

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Число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 500 человек. С таким утверждением выступил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500", - написал Ромеро.

#25Ene 8:50pm detención y persecución en zonas populares caracteriza estos días de protesta desde #21Ene. Detenciones continuan. Denuncias de Ingreso arbitrario de FAES y GNB en casas. Noche y madrugada de ayer le tocó a El Junquito y Petare. Ya vamos llegando a 500 detenciones — Alfredo Romero (@alfredoromero) 26 января 2019 г.

В Венесуэле проходят массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Источник: ТАСС