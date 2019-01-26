﻿ Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек, Mixnews.lv

Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500 человек (4)

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В мире | 26 января 2019 года, 12:19

Число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 500 человек. С таким утверждением выступил в пятницу на своей странице в Twitter исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"Задержания продолжаются. Число арестов уже достигло 500", - написал Ромеро.

В Венесуэле проходят массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом республики. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Источник: ТАСС

Комментарии 4
Patriot44 минуты назад
Tauta drìz izďzìs no savas valsts to Putina draugu Maduro, atjaunos ekonomisko sadarbìbu ar ASV un àtri atjaunos savas valsts labklàjìbu. Lielisks piemèrs, kàdà bedrè iekrìt valstis, kas klausa Krievijas padomus.
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Patriot10 минут назад
Tas nozìmè ka tu esi idiots,spèjìgs tijai gaudot par krievu pasauli un elpot ar putekliem savà midzenì.Izej pastaigà svaigà gaisà,kropli
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тт21 минуту назад
Выйди на улицу, почисти снег, бездельник мало гроамотный.
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