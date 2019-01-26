﻿ США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР, Mixnews.lv

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США попросили Россию помочь с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал замглавы российского МИДа Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.

Он напомнил, что «сейчас идет речь о проведении второго американо-северокорейского саммита, который, как надеются наши коллеги в США, даст импульс, толчок к переходу разговора о денуклеаризации в практическую плоскость».

«В этой связи к нам адресовалась просьба оказать содействие в нахождении верной повестки дня в дискуссии по конкретным аспектам денуклеаризации», — сказал Моргулов.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в течение 60 дней.

Фото: commons.wikimedia.org