﻿ США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР, Mixnews.lv

США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР (10)

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В мире | 26 января 2019 года, 13:44

США попросили Россию помочь с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал замглавы российского МИДа Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.

Он напомнил, что «сейчас идет речь о проведении второго американо-северокорейского саммита, который, как надеются наши коллеги в США, даст импульс, толчок к переходу разговора о денуклеаризации в практическую плоскость».

«В этой связи к нам адресовалась просьба оказать содействие в нахождении верной повестки дня в дискуссии по конкретным аспектам денуклеаризации», — сказал Моргулов.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в течение 60 дней.

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 10
Поразительная близорукость2 часа назад
патриотсом можешь быть,но мозги не надо хранить в холодильнике на потом. Мадуре уже помогли - мгновенного его свержения не получилось .дипломатическая работа продолжается и какой будет конечный результат - посмотрим. И вообще .внимательней следите за курсом Трампа .если он признает возможность помощи России.то и вам нечего перечить.
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Патриот2 часа назад
Да нахер пошли! Чтобы вас исключительных козлов КНДР РАЗБОМБИЛА!
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О чем речь?1 час назад
Или приснилось что? Пока Путин дает всем уроки хорошего тона во всех областях - и в политике и в дипломатии и порядочности. Но ваш *дефект зрения* лишает вас возможности видеть это.
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