﻿ США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР, Mixnews.lv

США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР (10)
США попросили Россию помочь с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал замглавы российского МИДа Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.
Он напомнил, что «сейчас идет речь о проведении второго американо-северокорейского саммита, который, как надеются наши коллеги в США, даст импульс, толчок к переходу разговора о денуклеаризации в практическую плоскость».
«В этой связи к нам адресовалась просьба оказать содействие в нахождении верной повестки дня в дискуссии по конкретным аспектам денуклеаризации», — сказал Моргулов.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся в течение 60 дней.
Фото: commons.wikimedia.org