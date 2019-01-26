﻿ Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда, Mixnews.lv

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Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда (2)

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В мире | 26 января 2019 года, 16:13

Празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии, об этом говорится в статье журналистки Зильке Бигальке, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Журналистка напоминает, что в это воскресенье в Санкт-Петербурге состоится парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады с города.

"В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", — утверждает Бигальке, отмечая при этом, что блокада Ленинграда остается "болезненным" моментом в истории России.

Бигальке признает, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, в результате которого, как пишет она, "погибло более миллиона человек".

Однако, по ее мнению, после окончания войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся именно так, а российские власти до сих пор "представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам".

"То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы", — утверждает журналистка.

В Германии понятие "геноцид" было вытеснено, а в России его подвергли цензуре, продолжает она.

"В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже давно спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники. Вопрос, который редко задается, потому что в России до сих пор есть люди, которые почитают Сталина", — пишет автор.

При этом в Германии, по ее словам, долгое время вообще не вспоминали о блокаде Ленинграда, "одном из самых чудовищных преступлений вермахта".

"Жертвы блокады — как хотели бы на это смотреть — отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно", — заключает Бигальке.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Источник: РИА Новости

Фото: mil.ru

Комментарии 2
Глеб28 минут назад
Немецким СМИ и Зильке Бегальке (полячка) лучше промолчать. Не вам судить Ленинградскую блокаду и сегодняшние дни памяти о жертвах. Ваши деды и отцы (фашисты) виноваты в этой блокаде и ВОВ.
Не понимаю, почему Россия не потребовала компенсацию за все преступления фашистов и их пособников-легионеров от Германии и её союзников (поляков, прибалтов и т.д.)
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Реалист28 минут назад
Похоже *продвинутому* миру не дано понять почему русские готовы умереть .но не быть под врагом.как поступили французы.Но почему .если вы не можете понять,вы бросаетесь поучать как надо было делать?.Кто дал вам право судить и осуждать тех сам сделал свой выбор? Где сейчас эти *сердобольные* ,когда гибнут люди сотнями? как осточертели эти все косоглазые !
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