﻿ Налоговую задолженность Gucci в Италии оценили в 1,4 млрд евро, Mixnews.lv

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Итальянские власти оценили налоговую задолженность торгового дома Gucci в 1,4 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аудита, проведенного по заказу правительственных органов.

Итальянские власти провели тщательное расследование уплаты налогов Gucci в 2011 — 2017 годах, сосредоточив внимание на деятельности швейцарской компании Luxury Goods International, которая является дочерней компаний холдинга Kering, владеющего знаменитой торговой маркой. ​

Агентство приводит мнение аналитиков Citi Group, которые подсчитали, что в итоге Kering может столкнуться с необходимостью уплаты до 2 млрд евро, поскольку придется оплатить не только налоговую задолженность, но и штрафы.

Отчет аудитора будет рассмотрен налоговыми органами Италии, которые затем сделают окончательное заключение.

В декабре 2017 года итальянская газета La Stampa сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Италии обыскали офисы компании Gucci из-за обвинений в неуплате налогов. Финансовая полиция считала, что бренд уклонялся от выплаты налогов в итальянский бюджет в течение нескольких лет, отражая свои продажи в Италии в отчетности швейцарского подразделения.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/barockschloss