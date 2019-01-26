﻿ Жителей Латвии призывают не посещать Венесуэлу, Mixnews.lv

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МИД призывает жителей Латвии воздержаться от поездок в Венесуэлу, а находящихся сейчас в этой стране латвийских подданных рассмотреть возможность покинуть ее, так как ситуация с безопасностью там в любой момент может резко ухудшиться.

Просьб о помощи от живущих в Венесуэле латвийцев в МИД пока не поступало.

В чрезвычайной ситуации следует незамедлительно связаться с латвийским почетным консульством в Каракасе или с круглосуточным дежурным консульского департамента МИД по тел. +371 26337711 или э-почте palidziba@mfa.gov.lv.

Напомним, как ранее писал Mixnews, число задержанных во время протестов в Венесуэле, продолжающихся с 21 января, возросло до 500 человек. В Венесуэле проходят массовые выступления против действующего президента Николаса Мадуро.