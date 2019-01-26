﻿ Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины, Mixnews.lv

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Депутата Верховной рады Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает издание «Вести». Савченко, последние 10 месяцев находится под стражей.

Как отмечается, это произошло на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Инициатива принадлежала сестре депутата Вере Савченко.

Уточняется, что ее кандидатуру единогласно поддержали около 100 делегатов.

Ранее Савченко заявила, что Служба безопасности Украины блокирует процесс регистрации её кандидатом в президенты.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря.

Фото: ru.m.wikipedia.org/wiki