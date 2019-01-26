﻿ В Париже начался марш "желтых жилетов", Mixnews.lv

В Париже начался марш "желтых жилетов" (8)

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В мире | 26 января 2019 года, 15:11

Сотни участников движения "желтых жилетов", которые собрались в субботу на Елисейских полях, начали согласованный с властями марш к площади Бастилии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Манифестанты прошли мимо зданий Национального собрания (нижняя палата парламента), министерства финансов и вечером достигнут площади Бастилии. Участники колонны несут плакаты с требованиями к властям провести "референдум народной инициативы", многие призывают президента страны Эмманюэля Макрона уйти в отставку, протестующие поют "Марсельезу".

С обеих сторон от колонны параллельно идут представители правоохранительных органов, которые следят за тем, чтобы манифестанты не сворачивали на другие улицы. Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не отмечается.

Как передает телеканал, акция протеста также началась на востоке столицы - проспекте Трон.

Источник: ТАСС

Комментарии 8
В смысле *латвияс патриотсы*?1 час назад
зачем себя отождествлять со все народом ? Более .чем нескромно.А еще более примитивной причины протестов во Франции не удалось найти? Мельчаете .однако,скоро совсем думать разучитесь,а зачем ,действительно,когда согласованная причина всех бед годится на все случаи жизни.В вашей *слепоте* тоже?
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А попробуй1 час назад
поискать причину под кроватью.Может ни все так на поверхности? А вдруг увидите руку Сороса и иже с ним ,которым надо приструнить Макрона и Меркель? Или это слишком сложно для патриотса?
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О хо хо46 минут назад
С *умным* не поспоришь ,а к Соросу притензии ,как к Соросу,а не как к еврею в первую очередь.Что ты запутался в трех соснах.
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