﻿ Европейские лидеры выдвинули ультиматум президенту Венесуэлы, Mixnews.lv

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Испания, Германия, Франция и Великобритания предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что он должен назначить выборы в течение восьми дней, - или они официально признают оппозиционное правительство, передает Русская служба BBC.

Политический кризис в Венесуэле обострился, после того как в среду 35-летний Хуан Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны. Несколько государств, в том числе США, заявили, что поддерживают Гуайдо.

В ответ на это Мадуро объявил о попытке переворота, разорвал дипломатические отношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Он заступил на второй президентский срок в начале января - оппозиция бойкотировала выборы, а также обвинила Мадуро в фальсификации голосов.

"У Испании есть ответственность перед Латинской Америкой... мы не пытаемся изменить или свергнуть правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

Франция и Германия также выпустили похожие заявления - по всей видимости, это согласованные между странами требования о выборах в Венесуэле.

Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что выборы в Венесуэле прошли "с серьезными проблемами", повторив, что Мадуро "не является легитимным лидером".

Члены Совета Безопасности ООН в субботу проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле по предложению США.