﻿ The Telegraph извинился перед Меланьей Трамп, Mixnews.lv

The Telegraph извинился перед Меланьей Трамп
В мире | 26 января 2019 года, 21:43
Британское издание The Telegraph извинилось перед первой леди США Меланьей Трамп за искажение фактов в публикации о ней. Об этом говорится на сайте средства массовой информации.
"Мы признаём, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе, до того как встретила своего супруга, и получала работу без его содействия в этом", — говорится в публикации.
Британское издание также исказило информацию об её отце, мотивах Меланьи оставить курс по архитектуре и ряд других фактов. В этой связи таблоид согласился выплатить компенсацию и судебные издержки.
Источник: L!FE
Фото: flickr.com/dodnewsfeatures