﻿ В Париже похитили граффити Бэнкси, Mixnews.lv

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Граффити художника Бэнкси, нанесенное на двери парижского "Батаклана", было похищено, сообщается на странице концертного зала в Facebook.

"Работа Бэнкси — символа медитации и принадлежности всем: жителям, парижанам, гражданам мира — была украдена", — говорится в сообщении.

Представители "Батаклана" не сообщили о подозреваемых в краже.

В "Батаклане" написали о "глубочайшем возмущении" из-за похищения работы.

"Суть городского искусства заключается в том, чтобы дать жизнь произведению искусства в определенной среде, и мы убеждены, что эта работа была целесообразна только здесь, поэтому хотели оставить ее на улице — свободной и доступной для всех", — говорится в сообщении.

Граффити было нанесено на двери аварийного выхода из концертного зала. Бэнкси сделал работу по своему желанию, а также для поддержки после происшествия, отметили представители концертного зала.

Нападение на "Батаклан" стало частью серии терактов в Париже и пригороде 13 ноября 2015 года. Нападавшие взяли в заложники около ста человек, которые находились на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal, и открыли стрельбу.

В тот же вечер были устроены взрывы около стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, а также нападение на несколько ресторанов. В результате погибли 130 человек, более 350 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Источник: "Дождь"

Фото: facebook.com/bataclanFR/