﻿ Британия может объявить военное положение после Brexit, Mixnews.lv

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Великобритания в случае неупорядоченного Brexit может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. В правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков, сообщила в воскресенье, 27 января, лондонская газета The Sunday Times.

Как отмечает издание, правительство в Лондоне в подобных обстоятельствах также получит право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека.

"Довлеющая тема во всех вопросах, касающихся планирования на случай хаотического Brexit, - это гражданское неповиновение и страх, что оно может привести к гибели людей в случае нехватки продовольствия и медикаментов", - пояснил газете информированный источник.

Другой собеседник издания сообщил, что планировщики в качестве модели нарушения порядка рассматривают ситуацию, возникшую из-за сбоев, вызванных извержением вулкана в Исландии в 2010 году.

"Это самый близкий пример в современной британской истории, хотя ничто не может сравниться по масштабам хаоса с нерегулируемым Brexit, который будет в тысячу раз хуже, чем кризис из-за облака вулканического пепла", - отметил он.

The Sunday Times также сообщает, что правительство в Лондоне добивается продления часов работы для парламентариев, чтобы дать им возможность завершить разработку законодательства по Brexit до выхода Великобритании из состава ЕС, запланированного на 29 марта.

Источник: Deutsche Welle