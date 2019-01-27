﻿ При взрывах на Филиппинах пострадали более 100 человек, Mixnews.lv

При взрывах на Филиппинах пострадали более 100 человек
В мире | 27 января 2019 года, 17:24
Из-за двух взрывов у церкви на юге Филиппин пострадали 111 человек, передает ТАСС.
Отмечается, что люди пострадали в результате двух взрывов, которые произошли 27 января возле католической церкви на Филиппинах.
Как пишет Rappler со ссылкой на представителя полиции, из-за взрыва погибли 27 человек. По предварительным данным, 20 из них — мирные жители, 7 — солдаты.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли и 42 получили ранения в результате двух взрывов на острове Холо на юге Филиппин.
Источник: Газета.ru