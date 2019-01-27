﻿ Японские компании получили письма с цианидом, Mixnews.lv

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Неизвестные вымогают у девяти японских компаний крупную сумму в биткоинах, угрожая распространением отравленных цианидом продуктов и лекарств, сообщает вещательная корпорация NHK World.

По данным корпорации, в девять крупных фирм, в том числе в фармацевтические компании в Токио и Осаке, фирму по производству продуктов питания в Саппоро на севере страны, а также в редакцию крупной газеты, по почте поступили конверты с белым порошком и письмами-требованиями выплатить 35 миллионов южнокорейских вон, или примерно 31 тысячу долларов в биткоинах.

В случае невыполнения неизвестные обещают начать распространение отравленных продуктов. Срок ультиматума — 22 февраля, когда в Японии отмечают День кошки, неофициальный национальный праздник.

Уточняется, что изъятый из писем порошок, по данным экспертов полиции, действительно содержит цианид. Как установлено, все письма отправлены из Токио в четверг. На некоторых как отправители значатся имена руководителей секты "Аум Синрикё", казненных в 2018 году.

"Аум Синрикё" — неорелигиозная секта, проповедующая одно из направлений буддизма — ваджраяна. Получила известность 20 марта 1995 года, когда ее активисты в токийском метро распылили газ зарин. В результате погибли, по разным данным, от 10 до 27 человек (считая скончавшихся в больницах), более пяти тысяч получили отравления, часть из них ослепла.

В 2004 году 12 из 18 арестованных участников секты, в том числе лидер Сёко Ассахара, были приговорены к смертной казни, остальные — к пожизненному лишению свободы. Смертные приговоры привели в исполнение 6 и 26 июля 2018 года — лидер секты Сёко Ассахара и 11 его приближенных были повешены.

В целом за разные нападения были осуждены почти 200 членов секты, в том числе около 30 руководителей.

Источник: Lenta.ru

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