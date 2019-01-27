﻿ При взрыве в Гааге обрушились три дома, Mixnews.lv

При взрыве в Гааге обрушились три дома

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В мире | 27 января 2019 года, 19:31

При взрыве в Гааге на западе Нидерландов разрушены три дома. Об этом сообщает новостной портал RTL News.

По его информации, люди могут находиться под завалами, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Источник: ТАСС

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