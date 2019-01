﻿ При взрыве в Гааге обрушились три дома, Mixnews.lv

В мире |

При взрыве в Гааге на западе Нидерландов разрушены три дома. Об этом сообщает новостной портал RTL News.

По его информации, люди могут находиться под завалами, их число не уточняется.

По словам представителя местной пожарной службы, предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l