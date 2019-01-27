﻿ Из Третьяковской галереи в Москве украдена картина Куинджи, Mixnews.lv

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Из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве в воскресенье на глазах у многочисленных посетителей была украдена картина Архипа Куинджи.

Речь идет о полотне "Ай-Петри. Крым", сообщили в министерстве культуры России.

"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - заявил Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось сегодня в ходе работы выставки".

В телеграм-канале "Музейный сноб" ранее сообщили, что выход из музея закрыт, и у посетителей проверяют сумки.

Охранники осматривают людей под верхней одеждой и просят показать содержимое сумок - обращают внимание на сложенные листки, говорили собеседники РБК, присутствовавшие на выставке.

По их словам, на стене, где висела картина Куинджи, - пустое место, там остались только крючки и подпись.

По информации автора телеграм-канала "Музейный сноб", укравший картину человек был похож на сотрудника музея.

"Вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит", - пишет он.

"Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала", - рассказывает автор канала.

Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что у вора был сообщник на автомобиле.

"Со слов очевидцев составлен фотокомпозиционный портрет похитителя. Он разослан во все подразделения московской полиции", - рассказал собеседник агентства.

Картина "Ай-Петри. Крым" создавалась в период 1898-1908 годы. Полотно привезено в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге.

Выставка "Архип Куинджи" проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года.

На ней представлено более 180 произведений художника из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, зарубежных музеев и одной частной коллекции.

Это вторая новость об исчезновении культурной ценности на этой неделе: в пятницу стало известно, что из фонда Государственного исторического музея Москвы исчезла икона XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская".

Источник: BBC News

Фото: wikimediacommons.org