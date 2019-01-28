﻿ Доклад: количество антисемитских атак достигло максимума за 25 лет, Mixnews.lv

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За прошедший год число евреев, убитых при нападениях в различных странах мира достигла максимума за последние 25 лет. Согласно докладу, представленному в воскресенье, 27 января, министром образования и по делам диаспоры Израиля Нафтали Беннетом, всего в 2018 году в Европе и США жертвами антисемитских нападений стали 13 человек. Это наивысший показатель с 1994 года, когда в результате теракта в еврейском культурном центре в Аргентине погибли 85 человек.

11 евреев были убиты в октябре 2018 года во время нападения на синагогу в американском Питтсбурге. В январе 2018 года в Калифорнии был убит неонацистом американский студент, этнический еврей. А в Париже в марте 2018 года жертвой исламиста стала 85-летняя женщина, пережившая Холокост. По словам Беннета, в Европе наблюдается всплеск антисемитизма.

Значительный рост нападений зафиксирован в Германии в первой половине 2018 года. Во Франции их число и вовсе возросло на 69 процентов.

Кульминационным для преступлений антисемитской направленности стал май 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Всего же, по оценкам министра по делам диаспоры, около 70 процентов преступлений против евреев связаны с антиизраильской позицией нападавших.

Источник: Deutsche Welle

Фото: pixabay.com