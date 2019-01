﻿ В Париже прошел марш "красных платков", Mixnews.lv

В мире |

В Париже 10,5 тыс. человек приняли участие ​в Республиканском марше свобод, который организовало движение "красные платки". Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные полиции.

VIDEO: A "red scarf" protest takes to the streets of Paris in support of French "institutions" after an 11th round of "yellow vest" marches expressed continued dissatisfaction with Emmanuel Macron's policies pic.twitter.com/3xvoHHKijY