﻿ В Париже прошел марш "красных платков", Mixnews.lv

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В Париже 10,5 тыс. человек приняли участие ​в Республиканском марше свобод, который организовало движение "красные платки". Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные полиции.

VIDEO: A "red scarf" protest takes to the streets of Paris in support of French "institutions" after an 11th round of "yellow vest" marches expressed continued dissatisfaction with Emmanuel Macron's policies pic.twitter.com/3xvoHHKijY — AFP news agency (@AFP) 27 января 2019 г.

В воскресенье, 27 января, "красные платки" прошли от площади Нации до Бастилии.​ На сайте движения отмечается, что оно направлено на "восстановление правопорядка" и выступает "за мир во Франции".

France Info добавляет, что участники марша выступают против "желтых жилетов". Во время протестной акции его участники держали плакаты с надписью "Остановите насилие". Телеканал CNEWS добавляет, что звучал лозунг "Да демократии, нет революции!".

"Гнев был услышан, претензии были законными, но мы осуждаем форму, систематическое насилие, ненависть к избранным, журналистам", — приводит телеканал слова инициатора марша, 51-летнего инженера Лорана Сулье.

С ноября 2018 года во Франции проходят митинги "желтых жилетов". Первоначально они выступали против повышения цен на топливо и введения новых налогов. Впоследствии они стали выражать недовольство действующими властями. В связи с этим в стране ввели мораторий на повышение цен на топливо, а также увеличили размер минимальной зарплаты.

Накануне, 26 января, также прошли протестные акции "желтых жилетов". Митингующие двигались к площади Бастилии. По данным МВД Франции, всего в акции в Париже участвовали 2700 человек, а по всей стране — 22 тыс. протестующих. В столице во время беспорядков задержали 15 человек.

Источник: РБК