﻿ Все больше стран признают оппозиционера Гуаидо главой Венесуэлы, Mixnews.lv

В мире |

Растет число стран, которые признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

К ним присоединилась Австралия. В сообщении МИДа этой страны говорится, что Австралия и раньше призывала Николаса Мадуро не вступать в должность президента так как выборы были нечестными.

Накануне о признании Хуана Гуайдо заявил премьер-министр Израиля ​Биньямин Нетаньяху.

"Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству стран Латинской Америки и странам Европы в признании нового руководства Венесуэлы", — сказал он.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 января 2019 г.

Весной 2018 года Николас Мадуро выиграл президентские выборы в Венесуэле, однако оппозиция не признала их результаты. 23 января Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны до проведения новых выборов.

После того как США признали Гуаидо, Мадуро разорвал дипломатические отношения с Соединенными Штатами и объявил о закрытии посольства и консульств в этой стране, а также начал высылать из Венесуэлы американских дипломатов. Однако впоследствии МИД страны начал переговоры об учреждении офиса, представляющего интересы США.

Гуаидо также получил поддержку от главы Евросовета Дональда Туска и Евросоюза. Президент России Владимир Путин поддержал Мадуро и законные власти Венесуэлы.

Источник: РБК