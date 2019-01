﻿ Все больше стран признают оппозиционера Гуаидо главой Венесуэлы, Mixnews.lv

В мире |

Растет число стран, которые признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

К ним присоединилась Австралия. В сообщении МИДа этой страны говорится, что Австралия и раньше призывала Николаса Мадуро не вступать в должность президента так как выборы были нечестными.

Накануне о признании Хуана Гуайдо заявил премьер-министр Израиля ​Биньямин Нетаньяху.

"Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству стран Латинской Америки и странам Европы в признании нового руководства Венесуэлы", — сказал он.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela.