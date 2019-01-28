﻿ В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги, Mixnews.lv

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Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, насколько огромный вред это наносит нашей планете. Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, сообщает в воскресенье, 27 января, Süddeutsche Zeitung.

Как утверждается в публикации, только в Федеративной Республике Германия в среднем каждая семья ежегодно расходует 93 рулона туалетной бумаги, в связи с этим немецкие организации призвали отказаться от туалетной бумаги.

Источник: МК

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download