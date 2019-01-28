﻿ Саакашвили рассказал о сценарии смены власти в Грузии "за 72 часа", Mixnews.lv

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет вернуться в страну, когда ему обеспечат свободное передвижение, и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

"Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путём", — сказал политик.

Он также сравнил власти Грузии с сумасшедшими и заявил, что их необходимо "нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв".

Саакашвили занимал пост президента в 2004–2007 годах и 2008–2013 годах, после окончания президентских полномочий покинул Грузию. На родине против политика возбудили ряд уголовных дел, Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.