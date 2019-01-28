﻿ В Европе растет число страдающих ожирением жителей, Mixnews.lv

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За последние 18 лет число страдающих ожирением европейцев выросло с 11 до 16%. Такие данные приводятся в совместном докладе европейского статистического агентства Eurostat и Организации экономического сотрудничества и развития, передает Европульс.

Такая тенденция наблюдается во всех странах ЕС, и это несмотря на принимаемые меры – дополнительные налоги на продукты с высоким содержанием сахара или соли или более честные и подробные описания на этикетках.

Хуже всего дела обстоят в Венгрии, где 30% взрослого населения страны весят намного больше нормы.

Однако среди детей ожирение стало встречаться несколько реже. За последние 10 лет доля детей в возрасте 7-8 лет с таким диагнозом снизилась в ЕС с 13% до 12%. Самого большого прогресса добились в Италии, Греции, Португалии и Словении – во всех этих странах страдающих ожирением детей стало на 4% меньше.

Источник: Новый мир

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