﻿ Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки, Mixnews.lv

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МВД России обнародовало видеозапись похищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Как видно на записи, мужчина в темных джинсах и джемпере некоторое время стоял около картины «Ай-Петри. Крым», затем снял ее со стены и унес. На кадрах видно, что кража произошла на глазах у посетителей выставки.

Подозреваемый в краже был задержан в понедельник утром в Одинцовском районе Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, были ли у него сообщники.

Как рассказали источники РБК, задержать мужчину удалось с помощью записей с десятков видеокамер, в том числе из систем наружного наблюдения различных ведомств и компаний. Идентифицировали мужчину благодаря очевидцам — посетителям зала, где находилась картина.​ После изучения видеозаписей специалисты отследили передвижение машины похитителя.

Картина «Ай-Петри. Крым» хранится в Санкт-Петербурге, в Русском музее, в Москву ее привезли на выставку работ Куинджи. Картина датируется периодом 1898–1908 годов.

По предварительным данным Третьяковской галереи, видимых повреждений у работы нет.

После похищения Минкультуры объявило, что все полотна в Третьяковской галерее в ближайшее время оснастят электронными датчиками безопасности.