﻿ Хиллари Клинтон может поучавствовать в следующих выборах президента США, Mixnews.lv

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает своего участия в президентских выборах страны в 2020 году. "Клинтон утверждает, что она не отказывается от идеи баллотироваться в 2020 году", - рассказал источник в Белом доме телеканалу CNN.

Однако это не означает, что уже сейчас со стороны экс-госсекретаря идет подготовка к началу избирательной кампании и прорабатываются какие-то конкретные планы. Более того, один из близких друзей Клинтон заявил, что сильно удивился бы, если бы она действительно вступила в борьбу за пост президента.

По словам источника, большинство проигравших кандидатов в президенты никогда полностью не закрывают двери для участия в последующих выборах. "Но сможет ли она выиграть демократические праймериз, чтобы баллотироваться? Я не знаю ответа на этот вопрос", - добавил собеседник телеканала.

Исходя из того, что она по итогам выборов 2016 года Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем Трамп, а также учитывая многочисленные предъявления обвинений экс-помощникам нынешнего президента в различных правонарушениях, она не должна полностью отказываться от возможности попытаться вновь баллотироваться на пост главы государства, отмечает телеканал (цитата по ТАСС).

Хиллари Клинтон принимала участие в выборах в 2016 году как кандидат от демократов и в итоге проиграла республиканцу Дональду Трампу. Он одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а Клинтон - 227 голосами.

При этом по общему числу голосов избирателей Клинтон опередила соперника в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов, однако из-за действующей в США системы непрямых выборов это не сыграло никакой роли. Сейчас экс-госсекретарю 71 год.

Избирательная кампания Клинтон ознаменовалась скандалом с хакерской атакой на п очту Демократической партии в июле 2016 года. На сайте WikiLeaks была опубликована взломанная переписка партийных функционеров, из которой следовало, что руководство Демпартии оказывало содействие Клинтон в борьбе против ее противника-однопартийца сенатора Берни Сандерса. После скандала председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку. Тем не менее, несмотря на скандал, Клинтон все же была утверждена единым кандидатом от партии на высший пост страны.

Кроме того, Клинтон пользовалась для служебной переписки аккаунтами электронной почты на частных серверах с мобильных устройств и никогда не спрашивала одобрения сотрудников информационных служб, которые должны были предупредить ее об угрозе безопасности и посоветовать ей этого не делать. Тем самым она игнорировала рекомендации государственного департамента по вопросам предотвращения рисков в области кибербезопасности. Обвинений в адрес Клинтон не последовало, но сама она считает, что расследование стоило ей победы на выборах президента, а во взломе почты замешаны русские хакеры.

Источник: Newsru