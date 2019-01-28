﻿ После кражи полотна Куинджи у картин в Третьяковке появятся датчики, Mixnews.lv

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После кражи картины Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым" из Третьяковской галереи все полотна в музее в ближайшее время оснастят электронными датчиками безопасности. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу департамента музеев Минкультуры России Владислава Кононова.

"В ближайшее время все картины будут оснащены электронными датчиками безопасности", — сказал он.

Картина Куинджи была похищена с выставки вечером 27 января. Неизвестный унес картину, когда в музее находились посетители. Охрана работала в штатном режиме и после пропажи полотна стала досматривать посетителей. По факту произошедшего возбудили дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). По данным Минкультуры, страховая стоимость картины составляет 12 млн руб (153 тысячи евро).

В понедельник, 28 января, полиция задержала подозреваемого в краже в поселке Заречье Московской области. Также было найдено похищенное полотно. По данным полиции, картина хранилась на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и обнаружили. Возможные соучастники задержанного устанавливаются. Источники РБК в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции говорили, что подозреваемый действовал не в одиночку.

В Третьяковской галерее заявили, что после возвращения полотна повреждений на нем обнаружено не было. Как рассказали в пресс-службе музея, в понедельник, 28 января, выставка Куинджи будет работать с 15:00 до 22:00 мск.

Выставка работ художника проходит в Третьяковской галерее с осени. Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" туда привезли из Русского музея в Петербурге.

Источник: РБК