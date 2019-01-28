﻿ "Обратная сторона #MeToo": бизнесмены боятся деловых встреч с женщинами, Mixnews.lv

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После мировой волны флэшмоба против сексуального харассмента #MeToo мужчины-бизнесмены, присутствовавшие на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, рассказали о том, что опасаются деловых встреч с коллегами-женщинами, находящимися ниже по карьерной лестнице. Об этом пишет The New York Times.

В этом году в Давосе некоторые бизнесмены высказали обеспокоенность не только в экономическом упадке, угрозах в сфере кибербезопасности и политическом популизме, но они также боятся становиться деловыми наставниками по отношению к женщинам в эру #MeToo, пишет NYT.

«Теперь я дважды думаю о том, чтобы провести время один на один с молодой женщиной-коллегой», — признался на условиях анонимности один американский финансовый директор.

Однако для того, чтобы свести к минимуму случаи сексуального харассмента в компаниях стали стремиться урезать контакты между женщинами-работниками и старшими руководителями-мужчинами, фактически лишая женщин ценного наставничества и делового роста, говорится в материале.

«В сущности, #MeToo стало проблемой риск-менеджмента для мужчин», — отметила генеральный секретарь Совета женщин — мировых лидеров Лора Лисвуд.

Движение #MeToo привлекло внимание осенью 2017 года, после большого количества обвинений в харассменте против мужчин, работающих в самых разных сферах: от Голливуда до политики и спорта. После этого более 200 мужчин потеряли работу, и почти половину из них сменили на посту женщины, пишет газета.

Источник: Газета.ру