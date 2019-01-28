﻿ Названо место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына, Mixnews.lv

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Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится во вьетнамском Дананге в феврале, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Конкретная дата встречи пока не определена, уточнили собеседники издания.

Напомним, в июне 2018 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре — там стороны договорились о денуклеаризации КНДР в ответ на сокращение санкционного давления Запада.

Источник: ПОЛИТ.РУ