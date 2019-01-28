﻿ Папа Римский отверг отмену безбрачия для священников, Mixnews.lv

Папа Римский отверг отмену безбрачия для священников (1)
В мире | 28 января 2019 года, 18:32
Папа Римский Франциск окончательно исключил любой шанс изменения римско-католического правила, требующего безбрачия священников, сообщает Reuters.
«Лично я считаю, что безбрачие — это дар церкви. Я не согласен с теми, кто говорит, что необязательное безбрачие должно быть разрешено», — заявил папа Франциск.
Сторонники необязательного безбрачия говорят, что возможность вступления в брак привлечет больше мужчин к священным орденам. Противники наоборот убеждены, что безбрачие позволяет священнику целиком посвятить себя церкви. Отмечается, что священническое безбрачие не было широко распространено до 12-го века. Это неформальная доктрина католической церкви, поэтому может быть изменена.
Источник: Газета.ру
Тогда и опасность нарушения обета исключается, и количество желающих резко поубавится.
Некоторые из самых порочных людей в истории были папами римскими. Большинство из римских понтификов были обжорами и алкоголиками, и многие были сексуальными извращенцами. Педофилия является древней католической традицией, которая берет свое начало от римских императоров.
По словам католического историка Питера де Роса из его книги "Викарий Христа", "римские папы заводили себе любовниц в возрасте пятнадцати лет, они были виновны в инцесте и сексуальных извращений всякого рода, имели бесчисленных детей, а также были убиты в самом акте прелюбодеяния".
Папа Сергий III, правящий в Апостольском дворце с 904 по 911 годы, получил свою должность путем убийства и родил несколько внебрачных детей от Марозии, которая позже убивает папу Льва VI (928 - 929), и делает своего собственного сына подростка папой Иоанном XI.
Бенедикт V - 964 год, изнасиловал молодую девушку и скрылся в Константинополь с папской казной, и появился только тогда, когда деньги закончились. Церковный историк Герберт называется Бенедикта самым несправедливым из всех монстров нечестия. Понтифик был в конечном счете убит ревнивым мужем. Его труп, имея сотню ран от кинжал, тащили по улицам, прежде чем бросили в выгребную яму.
Папа Бенедикт IX, пребывающий на должности папы римского с 1033 по 1045 годы, совершал убийства и прелюбодеяния среди бела дня, грабил паломников и рассматривался как отвратительный уголовник. Народ выгнал его из Рима. Римско-Католическая энциклопедия говорит: "Он был позором для кафедры Петра".
И этот список можно продолжать долго. А посему мое предложение ...см. выше. )))