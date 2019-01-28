﻿ Папа Римский отверг отмену безбрачия для священников, Mixnews.lv

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Папа Римский Франциск окончательно исключил любой шанс изменения римско-католического правила, требующего безбрачия священников, сообщает Reuters.

«Лично я считаю, что безбрачие — это дар церкви. Я не согласен с теми, кто говорит, что необязательное безбрачие должно быть разрешено», — заявил папа Франциск.

Сторонники необязательного безбрачия говорят, что возможность вступления в брак привлечет больше мужчин к священным орденам. Противники наоборот убеждены, что безбрачие позволяет священнику целиком посвятить себя церкви. Отмечается, что священническое безбрачие не было широко распространено до 12-го века. Это неформальная доктрина католической церкви, поэтому может быть изменена.

Источник: Газета.ру