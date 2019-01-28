﻿ "Похититель" картины Куинджи оказался предпринимателем из Крыма, Mixnews.lv

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Денис Чуприков, задержанный по подозрению в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи, оказался предпринимателем из Феодосии. Как следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс», в августе 2017 года он зарегистрировался как ИП для оказания услуг в сфере электромонтажных работ.

Также Чуприков владеет и руководит компанией «Мегаполис» в Москве, которая торгует легковыми машинами и ремонтирует мотоциклы.

О том, что подозреваемого в краже зовут Денис Чуприков, ранее сообщил источник «Интерфакса».

Чуприков и его жена Юлия Замятина упоминаются в объявлениях о поиске работы помощниками по хозяйству в Феодосии с июля 2014 по январь 2019 года. В графе «опыт работы» они указали, что помогали по хозяйству семье с двумя детьми в Барвихе и семье с одним ребенком в Крыму. Получать за работу они хотели 1,7 тысячи долларов в месяц. Телефон Юлии, который указан в объявлениях о поиске работы, есть в объявлении о сдаче на лето квартиры в Феодосии.

В базе Федеральной службы судебных приставов за Чуприковым числятся долги почти на 255 тысяч рублей

Источник: телеканал "Дождь"